"Хорошая попытка понравиться". Степанов ответил на заявление Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в случае введения "карантина выходного дня" в Украине без работы могут остаться "сотни тысяч работников". Глава Минздрава Максим Степанов предложил коллеге найти механизм, как работникам креативных индустрий пройти его.

Cтепанов: Комментарий господина Ткаченко, мне кажется, – хорошая попытка понравиться. Но вместо такой хорошей попытки понравиться Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов 9 ноября в эфире канала ICTV назвал "попыткой понравиться" заявление его коллеги, министра культуры Александра Ткаченко, который раскритиковал идею введения так называемого карантина выходного дня.

9 ноября Ткаченко заявил, что в случае введения "карантина выходного дня" в Украине без работы могут остаться "сотни тысяч работников".

"Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это хорошая попытка понравиться. Но вместо такой хорошей попытки понравиться, я считаю – лучше предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость [усиления карантина]. Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как именно его пройти", – сказал Степанов.

Он отметил, что предложение Минздрава ввести карантинные ограничения на выходных, логичное.

"Сугубо по экономическим причинам мы не можем позволить себе позволить сделать такой локдаун, как это сделали наши европейские страны. Мы нашли формулу, когда это будет суббота – воскресенье. Когда будет сокращено количество контактов между людьми", – добавил министр.

Степанов рассказывал: "карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что такой карантин, в случае введения, будет действовать несколько недель.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров.