Голубовская: С наступлением холодов вы увидите, какой будет рост заболеваемости COVID-19 и насколько утяжелится ее течение

Голубовская: Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Коронавирус SARS-CoV-2 может ослабнуть, но это произойдет через год-полтора. Об этом врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Нам это надо еще пережить. Сейчас, с наступлением холодов, вы увидите, какой будет рост заболеваемости, и вы увидите, насколько утяжелится течение заболевания. Уже сейчас мы не госпитализируем в таком количестве пациентов с не тяжелым течением заболевания, как мы делали в марте, например", – отметила она.

Голубовская пояснила, что тяжесть течения любого инфекционного заболевания зависит от трех основных факторов.

"Первое – это доза возбудителя: чем бОльшая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание. Второе – это вирулентность возбудителя. То есть его агрессивность. Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует. Особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти. И последнее – это реакция иммунитета на данный конкретный возбудитель. При этом заболевании – катастрофический ответ, направленный против своего организма. На сегодняшний день считается, что это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает, тем агрессивнее иммунная система на него реагирует и тем сильнее в том числе поражает свои органы. Вот такое своеобразное заболевание", – добавила она.

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. Читайте полную версию интервью

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

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