В Украине установлен новый рекорд суточного прироста больных с COVID-19

За сутки в Украине скончался 191 инфицированный коронавирусом, отметил глава Минздрава Максим Степанов.

В Украине за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 842 человек. Об этом 10 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 410, медработников – 445). Также за последние сутки госпитализированы 1252 человека, летальных случаев – 191, выздоровели 5514 человек", – написал он.

Министр отметил, что за все время пандемии число инфицирований коронавирусом достигло в Украине 479 197 случаев. Скончались 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Сутками ранее COVID-19 подтвердили у 8687 пациентов.