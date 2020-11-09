"К сожалению... Президент чувствует себя хорошо". Мендель заявила, что в посте о болезни Зеленского была техническая ошибка

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала в Facebook, что президент Владимир Зеленский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Из поста следовало: пресс-секретарь сожалеет, что заболевший Зеленский чувствует себя хорошо. Позже Мендель отредактировала сообщение и написала новый пост для друзей и недругов.

Днем 9 ноября пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила в Facebook, что президент Владимир Зеленский заболел COVID-19.

В оригинале поста было написано: "К сожалению... Президент чувствует себя хорошо. Мы будем информировать о состоянии его здоровья".

Позже Мендель отредактировала пост, история редактирования доступна в социальной сети.

Скриншот: Iuliia Mendel / Facebook

"К сожалению, у нас новость о положительном тесте... Впрочем, президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный тест у руководителя офиса [президента] Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы", – отмечено в актуальном сообщении пресс-секретаря.

Мендель объяснила первый пост технической ошибкой, она написала об этом в Facebook.

"Друзья и недруги. К чему этот неуместный шум в соцсетях? Многоточие как незавершенность предложения о новости. Здравый смысл и человечность должны превзойти цинизм. В условиях, когда мы пытаемся дать вам как можно быстрее информацию, технические ошибки происходят", – отметила пресс-секретарь.

Сегодня Зеленский сообщил, что несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сегодня сообщил, что инфицирован коронавирусом.

В Украине за последние сутки подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.