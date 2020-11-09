Зеленский заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом он сообщил в Twitter.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо", – написал он.

Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2020

Офис президента проинформировал в Telegram, что Зеленский будет выполнять обязанности главы государства в дистанционном режиме.

"У него всегда будут необходимые инструменты и оборудование для связи. Руководитель Офиса Президента, его заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. [Замглавы ОПУ] Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и приступает к работе в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений. Мы будем сообщать о состоянии президента и работников Офиса", – сказано в сообщении.

Ковалив и еще один заместитель главы Офиса президента – Андрей Смирнов – заболели COVID-19 в конце октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.