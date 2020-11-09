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Pfizer и BioNTech заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 в третьей фазе

Третья фаза предполагает масштабное исследование новой вакцины BNT162b2. Ее уже провели на 94 добровольцах, но Pfizer планирует довести это число до 164.

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Pfizer и BioNTech указали на более 90% эффективности вакцины BNT162b2
Pfizer и BioNTech указали на более 90% эффективности вакцины BNT162b2
Фото: ЕРА

Вакцина от коронавирусной инфекции BNT162b2 американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Об этом говорится в релизе компании Pfizer от  9 ноября.

Анализ эффективности провели после того, как 94 участников испытаний заболели COVID-19. После этого сравнили, сколько получили настоящую вакцину, а сколько – плацебо.

"Разделение между вакцинированными и теми, кто получал плацебо, указывает на эффективность вакцины более 90% спустя семь дней после введения второй дозы. Это означает, что защита происходит через 28 дней после начала двух доз вакцинации. По мере продолжения исследования окончательный процент эффективности вакцины может варьироваться", – сказал главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Он считает, что первые результаты исследования вакцины против COVID-19 в третьей фазе доказывают ее способность защитить от болезни.

Чтобы уточнить эффективность, Pfizer продолжит испытания до тех пор, пока количество зараженных коронавирусом среди участников испытания достигнет 164. Кроме того, планируется проверить, как вакцинация повлияла на защиту от тяжелых форм заболевания.

Клиническое испытание третьей фазы вакцины BNT162b2 началось 27 июля, напомнили в компании. Pfizer заявляла об испытаниях вакцины против COVID-19 на подростках 16–17 лет. В США крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин от коронавируса, кроме Pfizerведут компании Moderna и AstraZeneca.

Клинические испытания первой фазы вакцин проводят с небольшой группой здоровых добровольцев.  Ее цель – убедиться в том, что новый лекарственный препарат не представляет серьезного медицинского риска для пациентов, сказано на сайте фармацевтической компании GSK Pharma.

Вторая фаза позволяет испытывать вакцину на большем числе людей. Ее цель состоит в проверке эффективности препарата для лечения заболевания и оптимальные дозировки. На этом этапе эффективность препарата сравнивают с плацебо.

Третья фаза предполагает более масштабное исследование. В ней могут участвовать до тысячи добровольцев из разных стран. В этой фазе исследователи получают данные о безопасности и эффективности нового лекарственного препарата или вакцины при применении на группе пациентов.  

По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, медицина, лекарства, вакцинация, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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