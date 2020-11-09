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Ляшко: Стоит задача увеличить число коек для пациентов с COVID-19 с 50 тыс. до 80 тыс.

В течение месяца 60 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией будут обеспечены кислородом, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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В Украине увеличат число коек для пациентов с COVID-19
В Украине увеличат число коек для пациентов с COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине планируют увеличить количество койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня поставлена задача срочно увеличить с 50 тыс. коек, которые у нас до этого были готовы принимать больных коронавирусной инфекцией, до 80 тыс. коек. В течение месяца будут обеспечены кислородом 80% из них, то есть 60 тыс. коек, путем закупки кислородных концентраторов, о чем уже есть договоренность, и уже есть самолеты, которые будут везти кислородные концентраторы в Украину. Дополнительно будет разведена сеть обеспечения кислородом по учреждениям", – заявил Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине за сутки 8 ноября подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 9 ноября в восьми регионах Украины более чем на 70% заполнены койко-места в больницах первой волны для пациентов с COVID-19. Наибольший процент заполненности коек зафиксирован в Полтавской (92,5%) и Ровенской областях (82,9%). В целом по Украине из 45 128 койко-мест в больницах первой волны COVID-19 заняты 62,4%.

Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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