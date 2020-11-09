В Чехии 8 ноября выявили наименьшее суточное количество новых случаев COVID-19 за четыре недели

За сутки 8 ноября коронавирус в Чехии обнаружили у 3608 человек.

В Чехии коронавирус был подтвержден у более чем 400 тыс. человек Фото: EPA

В Чехии за сутки 8 ноября подтвердили наименьшее число случаев коронавируса за четыре недели. Об этом пишет издание Aktuálně.cz.

За сутки COVID-19 обнаружили у 3608 человек.

Всего в стране, по данным чешского минздрава, подтверждено 414,8 тыс. случаев инфекции, 243,1 тыс. пациентов выздоровели, 4858 умерли.

При этом издание отметило, что в выходные число выявленных случаев ниже, так как проводится меньше тестов. К примеру, по данным минздрава, 7 ноября было проведено 25 916 тестов, а 6 ноября – 40 272 теста. Данных за 8 ноября пока нет.

Но показатель в 3068 случаев ниже, чем показатель прошлого воскресенья: 1 ноября был подтвержден 6551 случай при 20 637 проведенных тестированиях.

Динамика распространения COVID-19 в Чехии с 1 но 8 ноября. Скриншот: onemocneni-aktualne.mzcr.cz

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у почти 50,5 млн человек, 1 млн 257 тыс. заразившихся умерли, 33 млн выздоровели.