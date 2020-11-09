Пандемия COVID-19. Чехия обновила правила въезда в страну

Украина, согласно данным минздрава Чехии, относится к "красной" зоне по распространению коронавируса.

Чехия обновила правила въезда в страну как для иностранцев, так и для своих граждан. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Новые правила действуют с 9 ноября. Согласно им, страны будут поделены на "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Список будет регулярно обновляться. Для распределения на зоны стран ЕС будут применяться несколько критериев: число заболевших на 100 тыс. населения за 14 дней; процент положительных результатов среди всех проведенных тестов; количество тестов на 100 тыс. населения за неделю.

Въезжающие из стран "зеленой" зоны смогут не заполнять форму на границе и не сдавать ПЦР-тест на коронавирус и не уходить на карантин.

Те, кто приедет из "оранжевой" зоны, могут не заполнять форму. Иностранцы, которые едут на работу или учебу, должны будут сдать тест.

Иностранцы и граждане Чехии, которые прибывают из "красной" зоны, должны заполнить форму и сдать ПЦР-тест или пройти карантин перед въездом в страну.

Украина, согласно информации минздрава страны, относится к "красной" зоне. При этом въезд для украинцев в Чехию, как и в остальные страны Евросоюза, с туристической целью закрыт. Пересекать границу можно, в частности, при наличии разрешения на проживание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у почти 50,5 млн человек, 1 млн 257 тыс. заразившихся умерло, 33 млн выздоровело. В Чехии подтверждено 414,8 тыс. случаев, 4858 человек умерло, 243,1 тыс. выздоровело.