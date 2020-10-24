Мэр Праги пойдет работать волонтером в больницу, где лечат больных COVID-19

Мэр Праги Зденек Гржиб закончил медицинский факультет гигиены Карлова университета. Сейчас он хочет помочь заболевшим COVID-19 своими медицинскими знаниями.

Мэр Праги Зденек Гржиб объявил, что со вторника, 27 октября, пойдет работать волонтером в одну из местных клиник, где лечат больных COVID-19. Об этом он написал у себя в Facebook 22 октября.

"Со вторника я буду работать волонтером в одной из больниц Праги. Как и многие другие, я хочу протянуть руку помощи в эти трудные времена. Люди в больницах сейчас нуждаются в нашей поддержке", – написал он.

Гржиб отметил, что продолжит участвовать во встречах кризисного штаба и горсовета.

"Именно сейчас я хочу помочь и использовать свою медицинскую квалификацию. Мы все в этой беде вместе. […] Любой может помочь, будь то в больнице, через Красный Крест, пожертвовать плазму [крови] или другим способом", – написал пражский мэр.

До того, как пойти в политику, Гржиб закончил медицинский факультет гигиены Карлова университета, сказано на сайте Чешской пиратской партии, от которой он баллотировался в мэры Праги в 2018 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Чехии зафиксировано более 231 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1941 человек умер.

В Чехии с 22 октября вернулись к жестким карантинным ограничениям: закрыт ряд магазинов, ограничена работа сферы услуг в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Ограничения продлятся минимум до 3 ноября.

17 октября власти Чехии сообщали о рекордном суточном приросте заразившихся коронавирусом – в течение 16 октября было подтверждено 11 105 случаев заражения.