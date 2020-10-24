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Мэр Праги пойдет работать волонтером в больницу, где лечат больных COVID-19

Мэр Праги Зденек Гржиб закончил медицинский факультет гигиены Карлова университета. Сейчас он хочет помочь заболевшим COVID-19 своими медицинскими знаниями.

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Гржиб пойдет работать волонтером в больницу 27 октября
Гржиб пойдет работать волонтером в больницу 27 октября
Фото: Zdeněk Hřib - primátor Prahy / Facebook

Мэр Праги Зденек Гржиб объявил, что со вторника, 27 октября, пойдет работать волонтером в одну из местных клиник, где лечат больных COVID-19. Об этом он написал у себя в Facebook 22 октября.

"Со вторника я буду работать волонтером в одной из больниц Праги. Как и многие другие, я хочу протянуть руку помощи в эти трудные времена. Люди в больницах сейчас нуждаются в нашей поддержке", – написал он.

Гржиб отметил, что продолжит участвовать во встречах кризисного штаба и горсовета. 

https://www.facebook.com/zdenek.hrib.primator/posts/705719576704380

"Именно сейчас я хочу помочь и использовать свою медицинскую квалификацию. Мы все в этой беде вместе. […] Любой может помочь, будь то в больнице, через Красный Крест, пожертвовать плазму [крови] или другим способом", – написал пражский мэр.

До того, как пойти в политику, Гржиб закончил медицинский факультет гигиены Карлова университета, сказано на сайте Чешской пиратской партии, от которой он баллотировался в мэры Праги в 2018 году. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Чехии зафиксировано более 231 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1941 человек умер.

В Чехии с 22 октября вернулись к жестким карантинным ограничениям: закрыт ряд магазинов, ограничена работа сферы услуг в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Ограничения продлятся минимум до 3 ноября. 

17 октября власти Чехии сообщали о рекордном суточном приросте заразившихся коронавирусом – в течение 16 октября было подтверждено 11 105 случаев заражения.

Теги: Чехия, Прага, волонтер, карантин, волонтеры, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Зденек Гржиб, пандемия, коронавирус
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