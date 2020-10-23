Министру здравоохранения Чехии предложили уйти в отставку. Он пришел на встречу без маски

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула оказался в центре скандала, посетив ресторан, который должен быть закрыт из-за пандемии коронавируса.

Министра здравоохранения Чехии Романа Примулу и главу правящей партии страны ANO Ярослава Фалтинека чешский таблоид Blesk.cz сфотографировал 23 октября в ресторане без масок.

Ресторан, который посетили министр и политик, должен быть закрыт, в Чехии действует режим локдауна в связи с пандемией коронавирусной инфекции, инициатором локдауна и ограничительных мер стал Примул, пишет издание.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 23 октября предложил уйти в отставку и Примуле, и Фалтинеку, об этом сообщило чешское издание iDNES.cz.

"Для меня это абсолютный шок, я не понимаю, как такое может происходить, когда мы просим людей соблюдать правила, носить маски даже в машине и усложняем жизнь людям, закрывая рестораны и магазины", – отметил Бабиш.

Он подчеркнул, что если Примула сам не уйдет в отставку, его уволят.

Номер таблоида Blesk с материалом о Примуле и Фалтинеке. Фото: EPA

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Чехии зафиксировано 223 тыс. случаев заболевания, 1845 человек умерли.

В Чехии с 22 октября вернулись к жестким карантинным ограничениям: закрыт ряд магазинов, ограничена работа сферы услуг в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Ограничения продлятся минимум до 3 ноября.