Карантин выходного дня выглядит так: в выходные вы никуда не ходите, чтобы не заразиться. А в понедельник в метро обнимаетесь по 100 человек

Минздрав выходного дня.

Адаптивный карантин – нет, не слышали? Всю весну мы вели жесткие дискуссии на тему карантина. Правительство ничего слышать не хотело и действовало как типичное политбюро ЦК КПСС "всем все, никому ничего". В результате были нанесены колоссальные убытки экономике при 300 больных в сутки. Причем закрывали все подряд, и в тех областях, где был минимум, все равно все закрывали.

Сейчас решили вернуться к той же логике. Кажется, только в нашей стране могут упорно продолжать делать то, что дает обратный результат. Итак, новая идея – карантин выходного дня.

Это примерно выглядит так. На выходные вы ни в ресторан, ни в торговый центр не ходите, чтобы не заразиться. Но в понедельник вы без проблем заходите в метро, троллейбус, автобус – и спокойно обнимаетесь по 100 человек одновременно. А вечером заваливаетесь в ресторан, торговый центр, гуляете там по полной. Но только не в выходные. В выходные повторять такие штуки – нельзя.

Причина очередной бессмысленной инициативы на самом деле в том, что государство не может обеспечить два пункта:

Эффективный сбор данных. Контроль за соблюдением масочного режима.

Если бы власть могла обеспечить эти два пункта, то ее действия могли бы быть совсем другими. Такие данные могли бы четко показывать вспышки. И в таких районах вводился бы усиленный контроль над режимом масок плюс контроль мероприятий и перемещений. В таких районах можно было бы концентрировать тестирование или планировать кровати в местных больницах. Более того, можно было бы информировать людей подробно именно по таким вспышкам. Например, посылая смс о вспышке через мобильных операторов.

Впрочем, принцип, кажется, делать что угодно и говорить, что у всего мира есть проблемы. Что ж, тогда еще пару идей вам, чего уж там:

Карантинный обед и ужин. Запрещается обедать и ужинать в ресторанах. Карантинный алкоголь. Вводится запрет на употребление конкретных видов алкоголя в ресторанах. Карантинный секс. Вы поняли. Карантинная мода. Запрещается предлагать новые виды одежды, гаджетов и прочее. Пусть пока люди носят то, что имеют, и не лазят за покупками в торговые центры.

Источник: Victor Andrusiv / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора