Карантин выходного дня выглядит так: в выходные вы никуда не ходите, чтобы не заразиться. А в понедельник в метро обнимаетесь по 100 человек

Исполнительный директор Украинского института будущего.
Минздрав выходного дня.
Адаптивный карантин – нет, не слышали? Всю весну мы вели жесткие дискуссии на тему карантина. Правительство ничего слышать не хотело и действовало как типичное политбюро ЦК КПСС "всем все, никому ничего". В результате были нанесены колоссальные убытки экономике при 300 больных в сутки. Причем закрывали все подряд, и в тех областях, где был минимум, все равно все закрывали.
Сейчас решили вернуться к той же логике. Кажется, только в нашей стране могут упорно продолжать делать то, что дает обратный результат. Итак, новая идея – карантин выходного дня.
Это примерно выглядит так. На выходные вы ни в ресторан, ни в торговый центр не ходите, чтобы не заразиться. Но в понедельник вы без проблем заходите в метро, троллейбус, автобус – и спокойно обнимаетесь по 100 человек одновременно. А вечером заваливаетесь в ресторан, торговый центр, гуляете там по полной. Но только не в выходные. В выходные повторять такие штуки – нельзя.
Причина очередной бессмысленной инициативы на самом деле в том, что государство не может обеспечить два пункта:
Если бы власть могла обеспечить эти два пункта, то ее действия могли бы быть совсем другими. Такие данные могли бы четко показывать вспышки. И в таких районах вводился бы усиленный контроль над режимом масок плюс контроль мероприятий и перемещений. В таких районах можно было бы концентрировать тестирование или планировать кровати в местных больницах. Более того, можно было бы информировать людей подробно именно по таким вспышкам. Например, посылая смс о вспышке через мобильных операторов.
Впрочем, принцип, кажется, делать что угодно и говорить, что у всего мира есть проблемы. Что ж, тогда еще пару идей вам, чего уж там:
Источник: Victor Andrusiv / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора