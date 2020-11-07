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Мутировавший коронавирус обнаружили на фермах норок в шести странах. Британия запретила въезд из Дании

Мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, которым от животных могут заразиться люди, впервые обнаружили в Дании. Всего в стране зафиксировали уже 214 случаев такого инфицирования.

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В Дании после появления мутации решили уничтожить всю популяцию норок
В Дании после появления мутации решили уничтожить всю популяцию норок
Фото: ЕРА

В шести странах на фермах норок обнаружили мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, которым от животных могут заразиться люди. Кроме Дании, это Нидерланды, Испания, Италия, Швеция и США, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения 6 ноября.

В Дании с июня этого года зафиксировали 214 случаев такого инфицирования. Первоначальные наблюдения свидетельствуют о том, что клиническая картина, тяжесть заболевания и передача вируса среди инфицированных похожи на клиническую картину других циркулирующих вирусов SARS-CoV-2 в стране, сообщили в ВОЗ.

Однако вариант вируса, который известен как "Кластер 5", характеризуется сочетанием мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались, подчеркнули в организации.

"Последствия выявленных изменений в этом варианте пока не вполне понятны. Предварительные результаты показывают, что этот конкретный вариант, связанный с норкой, выявленный как в норках, так и в 12 случаях заболевания человека, имеет умеренно низкую чувствительность к нейтрализующим антителам. Необходимы дальнейшие научные и лабораторные исследования для проверки предварительных результатов и понимания любых потенциальных последствий с точки зрения диагностики, терапии и разработки вакцин", – говорится в релизе.

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс сообщил в Twitter, что из-за опасений, связанных с новым штаммом вируса, Соединенное Королевство 7 ноября вводит запрет на въезд из Дании.

Гражданам или жителям Великобритании позволят вернуться из Дании в страну, но им придется самоизолироваться на 14 дней, отметил он.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. После обнаружения мутации власти страны решили уничтожить всю популяцию норок.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 ноября количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире составляет 49,5 млн, умерло 1,25 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания. В Дании заболело более 53 тыс. человек.

Теги: США, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Швеция, Дания, ВОЗ, животные, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Британия, коронавирус
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