"Комочек обаяния". Шакира показала своего нового питомца – кролика

Колумбийская певица Шакира назвала своего нового питомца Максом.

Колумбийская певица Шакира 28 октября на странице в Facebook обнародовала фото, на которых запечатлена с кроликом.

"Встречайте Макса Пике Мебарака, комочек обаяния", – подписала она снимки.

Шакира (Шакира Мебарак) – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).