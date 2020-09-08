Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна

Колумбийская певица Шакира призналась, что самостоятельно разрабатывает дизайн своих пляжных нарядов.

Шакира: Я всегда придумываю себе наряды на лето Фото: shakira / Instagram

Колумбийская певица Шакира, которая вместе с семьей отдыхает на Мальдивах, 7 сентября на странице в Facebook обнародовала фото в бикини, украшенном бахромой.

По словам певицы, дизайн пляжного наряда она разрабатывала сама.

"Я всегда придумываю себе наряды на лето", – призналась Шакира.

Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).