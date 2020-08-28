"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов

Колумбийская певица Шакира разместила в сети ролик, на котором запечатлены ее муж – футболист Жерар Пике и сын Саша на пляже.

Шакира: Кажется, моя семья в жизни не видела крабов Фото: ЕРА

Колумбийская певица Шакира 28 августа опубликовала в Instagram короткий ролик, показав реакцию своего мужа Жерара Пике и сына Саши на краба, которого они нашли в песке.

На видео муж певицы показывает сыну белого краба, который пытается сбежать. Ракообразное вызвало у них яркие эмоции.

"Мне кажется, моя семья в жизни не видела крабов. Придется почаще водить их на пляж", – подписала она ролик.

Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).