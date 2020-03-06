Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Колумбийская певица Шакира 6 марта презентовала в YouTube клип к песне Me Gusta, которая вошла десятку лучших в чартах Hot Latin Songs Billboard. Режиссер – Дрю Кирш.
Сюжет клипа представляет собой яркую фанатазию о космополитической жизни.
В 2020 году оба артиста планируют выпустить полноформатные альбомы.
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