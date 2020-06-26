The One. Шакира выпустила ролик на песню 2001 года. Видео
Колумбийская певица Шакира на своем YouTube-канале презентовала клип на трек The One 2001 года. По сюжету ролика певица гуляет по улице города под дождем. Она рассматривает людей вокруг и в суете замечает отдельные истории отношений. В начала клипа певица, выйдя под дождь, надевает на голову в капюшон, а к финалу видео она снимает кофту и наслаждается ливнем, танцуя с мокрыми волосами. Композиция The One вышла в первом англоязычном альбоме певицы – Laundry Service 2001 года. Шакира – обладательница премий MTV Video Music Awards, "Грэмми", "Латинской Грэмми", Billboard Music Awards, Billboard Latin Music Awards и именной звезды на голливудской "Аллее славы".
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