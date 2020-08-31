"Вместе". Шакира показала поцелуй мужа

Колумбийская певица Шакира 28 августа опубликовала в Instagram селфи-фото, на которых запечатлена в обнимку с мужем, известным футболистом Жераром Пике.
На одном из опубликованных снимков запечатлен поцелуй – муж певицы касается губами ее щеки.
"Вместе", – подписала она фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спустя несколько часов певица отметила, что проводит отпуск на Мальдивах, назвав это место "одним из самых лучших на планете".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
This is one of the sweetest places on earth @waldorfastoriamaldives.
Пике в своем микроблоге также поделился снимками с отдыха на Мальдивах.
"Время семьи", – подписал Пике семейное фото, на котором он с женой и сыновьями запечатлен со спины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.
Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).