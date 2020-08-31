"Вместе". Шакира показала поцелуй мужа

Колумбийская певица Шакира во время отдыха на Мальдивах сделала романтичное селфи с мужем – испанским футболистом Жераром Пике.

Колумбийская певица Шакира 28 августа опубликовала в Instagram селфи-фото, на которых запечатлена в обнимку с мужем, известным футболистом Жераром Пике.

На одном из опубликованных снимков запечатлен поцелуй – муж певицы касается губами ее щеки.

"Вместе", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Together. Публикация от Shakira (@shakira) 30 Авг 2020 в 5:39 PDT

Спустя несколько часов певица отметила, что проводит отпуск на Мальдивах, назвав это место "одним из самых лучших на планете".

Посмотреть эту публикацию в Instagram This is one of the sweetest places on earth @waldorfastoriamaldives. Публикация от Shakira (@shakira) 30 Авг 2020 в 10:59 PDT

Пике в своем микроблоге также поделился снимками с отдыха на Мальдивах.

"Время семьи", – подписал Пике семейное фото, на котором он с женой и сыновьями запечатлен со спины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Family time. @waldorfastoriamaldives Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 Авг 2020 в 12:49 PDT

Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).