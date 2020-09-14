43-летняя Шакира в короткой юбке и топе проехалась на скейте по парковке. Видео

43-летняя колумбийская певица Шакира заявила, что по вечерам любит кататься на скейте.

43-летняя колумбийская певица Шакира 12 сентября на странице в Facebook обнародовала ролик, на котором запечатлена в короткой юбке и топе во время катания на скейте по территории автопарковки.

Во время тренировки певица использовала защиту для локтей и коленей на случай падения.

"Обожаю кататься на закате", – призналась артистка.

Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).