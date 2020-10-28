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На Филиппинах боевой петух убил полицейского при исполнении

На Филиппинах группа полицейских устроила рейд на незаконные петушиные бои. Во время операции один из офицеров был ранен петухом и вскоре умер из-за кровопотери.

Петушиные бои на Филиппинах являются популярным видом спорта
Петушиные бои на Филиппинах являются популярным видом спорта
Фото: depositphotos.com

Офицер полиции Филиппин погиб во время рейда на задание, где проводились незаконные петушиные бои. Мужчина получил смертельное ранение от петуха, сообщает 27 октября The Straits Times.

Петушиные бои на Филиппинах являются популярным видом спорта, в котором люди делают ставки на одну из птиц. Они происходят между двумя петухами, которым к лапам привязывают лезвия, такие бои длятся до смерти одной из птиц. Во время пандемии петушиные бои на Филиппинах были запрещены наряду с другими спортивными и культурными мероприятиями.

Несмотря на запрет, правоохранители обнаружили, что в провинции Северный Самар все еще проходят петушиные бои, и устроили на них рейд. Во время операции правоохранители задержали трех человек. Когда лейтенант Кристиан Болок подобрал одного из боевых петухов, чтобы конфисковать его, птица ударила полицейского лезвием в бедро. Из-за полученного ранения мужчина истек кровью и вскоре умер.

Начальник полиции провинции полковник Арнел Апуд рассказал журналистам, что это первый случай за его 25-летнюю работу в полиции, когда он потерял сослуживца из-за боевого петуха.

Теги: Филиппины, смерть, полиция, животные, погибшие
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