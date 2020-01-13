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На Филиппинах проснулся вулкан Тааль, людей эвакуируют. Фоторепортаж

Сегодня 02.49
12 января на Филиппинах проснулся вулкан Тааль, находящийся к югу от столицы страны Манилы. Агентство Xinhua сообщило, что 13 января извергся столб пепла высотой в километр. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии поднял уровень опасности до отметки три, в связи с чем население, проживающее в населенных пунктах поблизости от вулкана, начали эвакуировать. В целом местные власти планируют эвакуировать около 10 тыс. человек. Фотографии из Филиппин опубликовало агентство ЕРА.
Теги: вулкан, Филиппины, эвакуация
 

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