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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 19

9 декабря на необитаемом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На тот момент там находилось 47 человек. По состоянию на 23 декабря число погибших составило 19, в больницах остаются пострадавшие.

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Извержение произошло 9 декабря
Извержение произошло 9 декабря
Фото: ЕРА

Официальное число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 19. Об этом 23 декабря сообщило со ссылкой на местную полицию агентство Xinhua.

В частности, 19-й пострадавший от извержения на необитаемом острове скончался во второй половине дня 22 декабря в больнице новозеландского города Окленд.

Спасатели пока не могут найти тела двух пропавших на острове.

В больницах "по всей Новой Зеландии" остаются 14 человек, которые пострадали в результате извержения. 10 госпитализированных находятся в критическом состоянии.

9 декабря на популярном среди туристов необитаемом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На тот момент на острове находилось 47 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Теги: вулкан, больница, извержение, жертвы, пострадавшие, остров, больницы, погибшие
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