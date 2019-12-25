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В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столбы пепла и вулканических газов на высоту до 1 км, а в радиусе 900 м замечены раскаленные обломки.

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Попокатепетль второй по величине и самый активный вулкан Мексики, который является одним из ее символов
Попокатепетль – второй по величине и самый активный вулкан Мексики, который является одним из ее символов
Фото: ЕРА

В Мексике 25 декабря пробудился вулкан Попокатепетль и выбросил столб пепла. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на Национального координатора службы гражданской обороны.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до 1 км, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 м замечены раскаленные обломки", – говорится в заявлении.

В связи с активизацией вулкана была объявлена вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в районе горы.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 км от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны является одним из ее символов.

Теги: вулкан, Мексика
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