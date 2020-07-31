На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 37 километрах от муниципалитета Хинатуан на Филиппинах.

Информации о пострадавших и разрушениях нет Фото: depositphotos.com

31 июля на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг землетрясения в 37 км к востоку от муниципалитета Хинатуан залегал на глубине 46,2.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Филиппинские острова расположены в Тихоокеанском огненном кольце и отличаются повышенной сейсмической активностью.

29 октября 2019 года на Филиппинах в провинции Котабато произошло землетрясение магнитудой 6,6, которое привело к гибели минимум двух человек. Среди погибших – 15-летний школьник из города Магсасей и 66-летний мужчина из города Коронадал. Оба были убиты падающими обломками зданий.