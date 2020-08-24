На Филиппинах прогремели два взрыва, погибли 12 человек

24 августа в результате двух взрывов в филиппинском городе Холо в провинции Сулу, расположенном примерно в 1000 километров к югу от столицы страны Манилы, погибли семеро военных, четверо гражданских и террористка-смертница. Об этом сообщила филиппинская государственная телекомпания PTV на своей странице в Facebook.
По информации DW, военные и полицейские источники сообщили, что первая бомба взорвалась около 12.00 по местному времени на главной улице Холо. Источником взрыва военные назвали самодельную бомбу, прикрепленную на припаркованном мотоцикле. В результате повреждения получили продовольственный и компьютерный магазины и два армейских грузовика.
Вскоре после первого взрыва прогремел второй. По сообщению телекомпании PTV, его произвела террористка-смертница. Она погибла вместе с солдатом правительственных войск.