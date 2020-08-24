На Филиппинах прогремели два взрыва, погибли 12 человек

В понедельник, 24 августа, в городе Холо на юге Филиппин взорвались две бомбы. По предварительным данным, не менее 12 человек погибли, более 10 получили ранения.

Два взрыва на Филиппинах забрали жизни не менее 12 человек Фото: ЕРА

24 августа в результате двух взрывов в филиппинском городе Холо в провинции Сулу, расположенном примерно в 1000 километров к югу от столицы страны Манилы, погибли семеро военных, четверо гражданских и террористка-смертница. Об этом сообщила филиппинская государственная телекомпания PTV на своей странице в Facebook.

По информации DW, военные и полицейские источники сообщили, что первая бомба взорвалась около 12.00 по местному времени на главной улице Холо. Источником взрыва военные назвали самодельную бомбу, прикрепленную на припаркованном мотоцикле. В результате повреждения получили продовольственный и компьютерный магазины и два армейских грузовика.

Вскоре после первого взрыва прогремел второй. По сообщению телекомпании PTV, его произвела террористка-смертница. Она погибла вместе с солдатом правительственных войск.