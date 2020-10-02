В Дании уничтожат около 1 млн норок из-за вспышек COVID-19 на фермах

Правительство Дании приняло решение уничтожить инфицированных норок, а также животных на фермах в радиусе 8 км от них, чтобы остановить распространение COVID-19.

В Дании зарегистрировали случаи заболевания животных на 41 норковой ферме Фото: EPA

Власти Дании уничтожат около 1 млн норок из-за вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 на фермах, которые разводят животных для получения меха. Об этом 2 октября заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен, сообщает TV2.

В Дании зарегистрировали случаи заболевания животных на 41 норковой ферме, еще 20 хозяйств проверяют, сообщил министр.

В Finans отмечается, что ранее на фермах, где выращивают норок, фиксировали локальные вспышки COVID-19, однако массово животных не убивали.

Правительство приняло решение уничтожить инфицированных норок, а также животных на фермах в радиусе 8 км от них, чтобы остановить распространение заболевания. По оценкам, уничтожат не менее 1 млн животных на около 100 фермах. Убийство пройдет путем отравления, тела животных уничтожат.

Власти Дании предусмотрели выделение финансовой компенсации для фермеров в размере рыночной стоимости норок.

По информации Kristeligt Dagblad, Дания является крупнейшим производителем норки в мире и мех занимает одно из первых мест в списке экспорта сельскохозяйственной продукции. В Дании насчитывается 942 норковые фермы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.