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В Дании намерены уничтожить всю популяцию норок после появления мутации коронавируса

У норок в Дании обнаружен мутировавший коронавирус, поэтому до 17 млн особей будут уничтожены, заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

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Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки
Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки
Фото: ЕРА

В Дании уничтожат всех норок на фермах после того, как у этих животных обнаружили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, способную распространяться среди людей. Об этом 4 ноября объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет Reuters.

По ее словам, у людей и норок обнаружили штамм вируса, который снижает способность организма вырабатывать антитела к SARS-CoV-2, что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.

Фредериксен сказала, что власти Дании несут большую ответственность по отношению к своему населению, но с найденной мутацией теперь они несут еще большую ответственность и за весь остальной мир.

Пять случаев нового штамма вируса были зарегистрированы на норковых фермах и у 12 человек.

По словам премьер-министра, для ускорения процесса уничтожения животных будут развернуты силы полиции, армии и внутренней гвардии. 

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 ноября количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 5 ноября составляет 48,4 млн, умерло 1,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Теги: Дания, животные, вирус, Метте Фредериксен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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