В Словакии в выходные на коронавирус протестировали еще более 1,5 млн человек

В результате тестирования на коронавирус более чем 1,5 млн жителей Словакии обнаружено 9783 больных с COVID-19.

В выходные, 7-го и 8 ноября, в Словакии массовым тестированием на коронавирус охватили по состоянию на 12.00 воскресенья 1 556 100 человек. Об этом информирует местное издание Aktuality.

COVID-19 обнаружили у 9783 протестированных.

В минобороны страны, которое занимается исследованиями, сообщили об уровне инфицированности в 0,628%.

На тестирование могли прийти все желающие в рамках операции "Общая ответственность". Людей принимали, в частности, на стадионах и парковках.

По данным издания, работа каждого пункта сбора материала обходится примерно в €800–900 в день.

31 октября в Словакии началось массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. Медики делают гражданам быстрый тест на антиген. К процессу массового тестирования привлекли армию. За сутки в Словакии на COVID-19 протестировали более 2,5 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

На 8 ноября в Словакии зарегистрировано 75 495 случаев коронавирусной инфекции, умер 351 пациент с COVID-19, выздоровело почти 19,5 тыс. человек.