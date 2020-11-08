Количество больных COVID-19 в мире близится к 50 млн

В мире от коронавируса за сутки 7 ноября умер 7578 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.
Всего в мире по состоянию на утро 8 ноября коронавирус подтвержден у 49 млн 835 тыс. человек, 1 млн 250 тыс. заболевших умерли, 32 млн 780 тыс. выздоровели.
Странами с наибольшим распространением заболевания являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.