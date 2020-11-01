В Словакии за день протестировали 2,5 млн человек на COVID-19

31 октября в Словакии прошло массовое бесплатное тестирование жителей страны. По его итогам власти страны сообщили, что коронавирусную инфекцию выявили у 1% населения.

На 1 ноября в Словакии зарегистрировано более 59 тыс. случаев коронавирусной инфекции Фото: ЕРА

За сутки в Словакии на COVID-19 было протестировано более 2,5 млн человек. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь, пишет 1 ноября газета Pravda.

В тестировании приняли участие 2 581 113 человек, из них у 25 850, то есть у 1% прошедших тестирование, результат на коронаувирусую инфекцию был положительный, сказано в сообщении.

По информации издания, 1 ноября бесплатное массовое тестирование продолжается, но нагрузка на мобильные пункты тестирования значительно меньше, чем в первый день.

31 октября в Словакии началось массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. В столице страны Братиславе утром люди ждали в очереди от одного до трех часов. В других городах время ожидания составляло порядка двух часов.

Медики делают гражданам быстрый тест на антиген, премьер-министр страны Игорь Матович призвал тех граждан, которые получат положительный результат, уходить на самоизоляцию, пишет Aktuality. К процессу массового тестирования привлекли армию.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

На 1 ноября в Словакии зарегистрировано более 59 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерло в стране от COVID-19 219 пациентов, вылечилось 12,7 тыс.