Количество больных COVID-19 в мире превысило 46 млн человек

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 1 ноября составляет 46,07 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.
За время пандемии 1 млн 195 тыс. человек умерли, 30,82 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением инфекции являются:
Также отметку в 1 млн заболевших преодолели Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.