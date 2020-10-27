В Словакии за два дня протестируют на коронавирус все население страны

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предполагает, что во время общенационального тестирования на коронавирус будут выявлены "десятки тысяч" инфицированных.

Центральный кризисный штаб Словакии одобрил решение провести общенациональное тестирование населения на коронавирус. Об этом 26 октября проинформировал сайт минздрава.

Проверки запланированы на субботу, 31 октября, и воскресенье, 1 ноября.

Согласно сообщению ведомства, в нескольких регионах страны уже прошли пилотные тестирования, к ним привлекались добровольцы. К помощи волонтеров намерены прибегнуть и в следующие выходные.

Общественность Словакии призвали "проявить ответственность".

Премьер-министр страны Игорь Матович предполагает, что тестирование поможет обнаружить "десятки тысяч" инфицированных, их попросят оставаться на карантине и не подвергать опасности окружающих, пишет Aktuality.

17 октября Матович говорил, что к процессу массового тестирования привлекут армию.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

На 27 октября в Словакии зарегистрировано более 46 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них 901 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали в стране 176 пациентов (11 за последние 24 часа), вылечились 11 тыс.