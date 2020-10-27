"Трупы везде. Приходится ходить по головам". В РФ показали морги, переполненные телами умерших от COVID-19

Как минимум в двух городах России – Барнауле Алтайского края и Новокузнецке Кемеровской области – морги переполнены телами умерших от COVID-19. В министерствах здравоохраниения регионов объясняют это нехваткой врачей патологоанатомов.

В РФ от коронавирусной инфекции умерли уже более 26 тыс. человек Фото: ЕРА

25 октября в паблике "Инцидент Кузбасс" во "ВКонтакте" обнародовали видео, снятое в морге Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, на котором видны несколько десятков тел в мешках, лежащих на каталках и на полу.

"Все в трупах. Трупы везде. Можно упасть и запнуться. Приходится ходить по головам", – говорит автор ролика.

Видео действительно сняли в этом морге, подтвердила пресс-служба минздрава региона в тот же день.

"Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии; эти случаи включены в официальную статистику по региону", – сообщили в ведомстве.

Причиной переполненности морга назвали дефицит кадров врачей-патологоанатомов. Кроме того, заявили в минздраве, родственники умерших не могут забрать их тела, так как болеют или находятся на самоизоляции.

22 октября было обнародовано подобное видео, снятое в морге Барнаула (Алтайский край), сообщает "Дождь". В минздраве региона информировали тогда о дефиците патологоанатомов и "значительно возросшем" количестве умерших от COVID-19 за сутки, из-за чего увеличилась нагрузка на врачей и возникли очереди на вскрытие.

По данным оперативного штаба правительства РФ на утро 26 октября, в России заразились коронавирусом 1 531 224 человека, из которых 26 269 умерли, 1 146 096 – выздоровели.