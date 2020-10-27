"Практически выздоровела". Собчак сообщила, что у нее COVID-19

Российская телеведущая Ксения Собчак перенесла коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Российская телеведущая Ксения Собчак сообщила 26 октября в эфире российского "Первого канала", что заболела COVID-19.

"Я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше. Я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии", – сказала она.

Программу телеведущая вела из дому по видеосвязи.

В ходе эфира выяснилось, что Собчак перенесла заболевание в легкой форме, среди симптомов – потеря обоняния, кашель, температура и слабость.

"Было ощущение, что я сутками сплю", – отметила она.

В апреле 38-летняя Собчак рассказывала, что сдала тест на COVID-19 и он оказался негативным.

В России с начала эпидемии подтверждено более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, по этому показателю страна занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.