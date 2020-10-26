В России зафиксирован рекордный прирост больных COVID-19

За сутки в России коронавирусную инфекцию подтвердили у 17 347 человек, общее число случаев COVID-19 превышает в стране 1,5 млн.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в столице России Фото: ЕРА

В России зафиксирован новый рекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции – 17 347. Об этом утром 26 октября проинформировал оперативный штаб правительства РФ.

Предыдущий рекорд, который был установлен 23 октября, превышен на семь случаев.

С начала эпидемии в России зарегистрировано уже более 1,53 млн инфицирований коронавирусом. Больше всего таких случаев подтвердили в Москве (более 401 тыс.) и Московской области (более 84 тыс.).

РФ учитывает в своей статистике и больных COVID-19 из оккупированного ею Крыма.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, на 26 октября в мире зафиксировано более 43 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончались более 1,15 млн пациентов с COVID-19, вылечились почти 29 млн человек.

По числу выявленных заражений Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.