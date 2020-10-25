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У премьер-министра Болгарии обнаружили COVID-19

По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, после выявления у него коронавирусной инфекции он будет лечиться дома.

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Бойко 61 год
Бойко 61 год
Фото: ЕРА

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов проинформировал 25 октября в Facebook, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию.

"Хотя РЗИ (региональная инспекция здравоохранения. – "ГОРДОН") официально отменила мой карантин, в пятницу я отложил все встречи и публичные мероприятия на ближайшие дни. После двух тестов ПЦР с сегодняшнего дня я положительный на COVID-19", – написал политик.

По словам 61-летнего Борисова, он чувствует общее недомогание.

"На данный момент, по рекомендации врачей, остаюсь на домашнем лечении. Все контактные со мной [люди] были отправлены в РЗИ", – отметил премьер-министр.

https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/posts/2916251241936260

В мире коронавирусную инфекцию по состоянию на 25 октября подтвердили у 42,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От COVID-19 умерло 1,15 млн человек, выздоровело более 28,8 млн пациентов.

В Болгарии за все время эпидемии коронавирусную инфекцию выявили в более чем 37,5 тыс. случаев, умерло 1084 пациента с COVID-19.

Теги: Болгария, эпидемия, карантин, лечение, политика, Бойко Борисов, премьер-министр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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