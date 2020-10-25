Бельгия побила рекорд по заболевшим COVID-19

В бельгийских больницах более половины мест в отделениях интенсивной терапии заняты больными COVID-19.

Среднее количество смертей от COVID-19 с 15 по 21 октября в Бельгии за сутки составило 39 человек Фото: depositphotos.com

Зарегистрированные в Бельгии 590 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки превзошли рекорд первой волны пандемии. Об этом пишет 25 октября бельгийская газета Le Soir.

В больницах Брюсселя и Льежа, по данным издания, более половины мест в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

С 15 по 21 октября в стране зафиксировали в среднем 11891 случай заболеваний, на 50% больше, чем за предыдущую неделю, пишет газета со ссылкой на данные бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

Среднее количество летальных исходов в сутки от COVID-19 с 15 по 21 октября составило 39.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 октября, в мире коронавирусом заразилось более 42,7 млн человек. Всего от COVID-19 умерло 1,15 млн, а 28,8 млн – выздоровели.

В Бельгии всего 305 409 человек заразились коронавирусом. Выздоровело 22,8 тыс. человек, а умерло 10,7 тыс. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране с 00.00 до 5.00 ввели комендантский час.