Эпидемия COVID-19. В Бельгии за сутки впервые с начала марта нет летальных исходов

За последние 72 часа в Бельгии зафиксировали пять смертей среди пациентов с COVID-19.

В Бельгии от коронавируса умирают с 10 марта ежедневно Фото: ЕРА

За последние сутки в Бельгии не зафиксировано ни одного летального исхода среди больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июля сообщил со ссылкой на данные эпидемиологов телеканал RTFB.

За последние 72 часа в Бельгии зафиксировали пять смертей среди пациентов с COVID-19.

В то же время эпидемиолог Брехт Девлесшавер отметил, что об отсутствии умерших за сутки "еще слишком рано говорить", поскольку данные об умерших в домах престарелых находятся "в резком упадке".

По подсчетам специалистов, смертность от коронавирусной инфекции в стране за последнюю неделю снизилась почти в три раза.

Согласно данным минздрава Бельгии, с 10 марта по 12 июля в стране не было ни одного дня без летальных исходов. Больше всего пациентов с COVID-19 скончалось в Бельгии 12 апреля – 343.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 14 июля, общее количество инфицированных в мире превысило 13,1 млн, почти 63 тыс. из них приходится на Бельгию. От COVID-19 в мире умерли почти 575 тыс. человек, в Бельгии – 9787.