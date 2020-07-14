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Мальдивы с 15 июля открывают границы для туристов. Без обязательного теста на COVID-19 и карантина

Туристам, которые планируют посетить Мальдивы, нужно будет выбрать один отель, в котором пробудут до конца поездки и подтвердить бронь, сообщает министерство туризма страны.

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Для поездки на Мальдивские острова нужно будет подтвердить бронь в отеле
Для поездки на Мальдивские острова нужно будет подтвердить бронь в отеле
Фото: depositphotos.com

С 15 июля Мальдивы открывают границы для иностранных туристов, в том числе из Украины. Об этом сообщается на сайте министерства туризма страны.

"До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля", – говорится в сообщении.

Туристам не придется предъявлять тест на COVID-19 или соблюдать карантин.

"Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено", – информирует министерство.

Путешественники с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПЦР-тест. Кроме того, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное бесплатное тестирование.

Для украинских туристов открыты еще 25 направлений для путешествий

Из-за распространения коронавирусной инфекции ряд стран мира, в том числе Украина, приостанавливали международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

С 5 июня в Украине возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

Теги: Украина, медицина, выборы, туризм, граница, туристы, Мальдивские острова, Мальдивы, коронавирус, тестирование
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