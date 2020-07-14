В Мининфраструктуры объяснили, как украинцам попасть в самые популярные туристические страны

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в Турцию украинцы могут въезжать и возвращаться из нее без ограничений.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал условия въезда в пять самых популярных стран среди украинских туристов. Перечень условий Криклий опубликовал 14 июля в своем Telegram-канале.

"По состоянию на сегодня из стран мира, которые принимают украинцев с туристическими целями, самыми популярными являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Каждая из них имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Также и украинская сторона определяет правила прибывания из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них (так называемые "зеленые" и "красные" зоны)", – написал министр.

По словам Криклия, в Турцию украинцы могут въезжать и возвращаться из нее без ограничений. Также без ограничений можно посещать Египет и Албанию, но по возвращении необходимо пройти обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на COVID-19.

В Хорватию можно въехать при условии 14-дневной самоизоляции или наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более, чем за 48 часов (со времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). Вернуться из этой страны можно без ограничений.

Посещать Черногорию можно без ограничений в случае организованного прибытия авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта – обязательный отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

После возвращения из Черногории нужно пройти обязательную 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на COVID-19.

11 июня Криклий сообщил, что пассажирам, прибывшим в Украину через аэропорты Львова и Киева, будут делать ПЦР-тесты на коронавирус в здании аэровокзалов.