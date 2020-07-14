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Криклий заверил, что после введения государственного сбора за вылет пассажиров авиабилеты не подорожают

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что аналог государственного сбора за вылет пассажиров, который накануне ввела Верховная Рада, существовал в Украине много лет.

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Криклий: Изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер
Криклий: Изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что стоимость авиабилетов в Украине после принятия Верховной Радой закона о государственном сборе за вылет пассажиров не поднимется. Комментарий Криклия пресс-служба министерства опубликовала 13 июля. 

Министр отметил, что аналог этого сбора существовал в Украине много лет.

"Международные компании, которые летают к нам, включают этот сбор в цену билета отдельной строкой – UD. Поэтому еще раз подчеркиваю: повышения цен на билеты из-за этого закона не произойдет", – заверил Криклий.

Он сказал, что такой сбор взимают в других странах, например в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае и Австралии.

"Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов. Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер. Принятым законом устанавливаются единые правила игры для всех авиаперевозчиков", – отметил Криклий. 

13 июля Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс и ввела государственный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого пассажира и коммерческий груз. 

Документ устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира во время воздушных перевозок в пределах Украины в размере $0,5, на международных рейсах – в размере $2, за каждую тонну груза в пределах Украины  в размере $2,5, во время международных перевозок из/в Украину  в размере $10.

Авторы законопроекта отметили, что неоднозначное толкование субъектами авиационной деятельности норм действующего законодательства в этой сфере ранее приводило к многочисленным судебным спорам.  

Авиационный юрист Андрей Гук сказал Avianews, что международные авиакомпании, которые летают в Украину, уже включают аналог сбора в цену билета, в то же время в случае с национальными перевозчиками, например с МАУ, билеты могут подорожать на $0,52, поскольку авиакомпания сейчас не учитывает сбор в цене билета.

Теги: авиация, Министерство инфраструктуры, авиаперевозки, Владислав Криклий, билеты, пассажиры
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