Зеленский призвал премьера Хорватии заранее информировать украинских туристов об изменениях в условиях въезда в страну

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявил, что эта страна стала одним из туристических "магнитов" для украинских граждан.

Зеленский и Пленкович обсудили меры, принимаемые в Украине и Хорватии для минимизации влияния пандемии коронавируса Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, чтобы Загреб заранее информировал украинских туристов об изменениях в условиях въезда в Хорватию. Об этом 14 июля сообщает сайт Офиса президента.

В частности, речь шла о недавних изменениях, из-за которых украинские туристы должны проходить 14-дневную обсервацию или сдавать ПЦР-тест за два дня до прибытия в Хорватию.

"Благодарен за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для наших граждан", – подчеркнул президент Украины.

Также собеседники обсудили меры, принимаемые в Украине и Хорватии для минимизации влияния пандемии коронавируса на граждан, прежде всего с учетом пика туристического сезона.

Пленкович отметил, что будет рад посетить Киев по приглашению президента Украины, и пригласил Зеленского с визитом в Хорватию.

11 июля посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности для Украины.

Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений. Также въезд разрешен в Турцию, Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции после возвращения домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19), Албаниию и Черногорию.