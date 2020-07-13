На американской военной базе в Японии произошла вспышка коронавируса

По информации властей префектуры Окинава, у 98 сотрудников американских военных баз на острове тест на коронавирус дал положительный результат. Военнослужащим запретили покидать расположение своих частей. Предположительно, вирус был завезен из Штатов.

Американские военнослужащие на авиабазах, расположенных на японском острове Окинава, находятся в режиме изоляции в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщает CNN.

По данным властей префектуры Окинава, днем 13 июля насчитывалось 98 сотрудников военных баз с положительным тестом на коронавирус. Всего на острове COVID-позитивный статус имеют 148 человек.

Телеканал отмечает, что с 1 мая по 7 июля на Окинаве не фиксировались новые случаи заболевания. По всей вероятности, коронавирус был завезен из США военными самолетами, а затем распространился по острову.

Изоляция военнослужащих подразумевает, что им запрещено покидать расположение части, заниматься спортом на свежем воздухе и брать отпуск. Новоприбывшие солдаты и офицеры отправлены на 16-дневную обсервацию.

Точное число заболевших среди личного состава командование ВВС США не сообщает. На сайте крупнейшей авиабазы Kadena, где служит около 18 тыс. американских солдат и офицеров, говорится о "многих положительных тестах".