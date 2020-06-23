В Японии готовят к запуску самый мощный суперкомпьютер. Его намерены использовать для борьбы с COVID-19

Японский суперкомпьютер Fugaku, самый мощный из существующих суперкомпьютеров, намерены использовать для поиска эффективных лекарств против коронавирусной инфекции.

Как пишет BBC, компьютер производительностью 415 петафлопс (Fugaku делает в 2,8 раза больше вычислений в секунду, чем американский суперкомпьютер Summit, лидировавший предыдущие четыре года) уже сейчас используется для моделирования динамики распространения коронавируса, однако на полную мощность он заработает только в следующем году.

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