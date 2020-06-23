В Мексике родилась тройня – у всех детей обнаружили коронавирус

Местные власти считают, что мать детей могла быть инфицирована коронавирусом, но болезнь протекала в бессимптомной форме. В настоящее время медики выясняют, заразились ли тройняшки через плаценту во время беременности.

Состояние одного мальчика и девочки – стабильное, второму мальчику потребовалось медикаментозное лечение.

BBC отмечает, что случаи инфицирования COVID-19 новорожденных достаточно редки, но не уникальны.

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