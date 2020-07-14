США выделили Украине еще $1,8 млн на борьбу с COVID-19

С помощью американского финансирования Международная организация по миграции поможет предотвратить распространение COVID-19, предоставляя гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам в Украине.

В марте правительство США выделило Украине $1,2 млн для борьбы с пандемией Фото: depositphotos.com

США увеличили финансирование Украины, связанное с борьбой с COVID-19, с $15,5 млн до почти $17,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Facebook.

"Эта новая порция финансирования почти на $1,8 млн направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом", – говорится в сообщении.

С помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19, предоставляя гуманитарную помощь, поддержку мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное.

В марте правительство США выделило Украине $1,2 млн в качестве медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных. Больше всего инфицированных зарегистрировано во Львовской и Черновицкой областях и в Киеве.