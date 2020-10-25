От COVID-19 в мире умерло более 1,1 млн человек

Страной с наибольшим распространением коронавируса являются США – там 8 млн 575 тыс. заболевших, из которых 224,9 тыс. умерли.

В мире от COVID-19 выздоровело 28 млн 762 тыс. человек

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К утру 25 октября в мире коронавирусом заразилось 42 млн 613 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания. Всего от коронавируса в мире умерло 1 млн 149 тыс. человек, 28 млн 762 тыс. – выздоровели. Странами с наибольшим распространением вируса являются: США (8 млн 575 тыс. заболевших, 224,9 тыс. умерших, 3 млн 406 тыс. выздоровевших);

Индия (7 млн 864 тыс. заболевших, 118,5 тыс. умерших, 7 млн 78 млн выздоровевших);

Бразилия (5 млн 380 тыс. заболевших, 156,9 тыс. умерших, 4 млн 526 тыс. выздоровевших);

Россия (1 млн 487 тыс. заболевших, 25,6 тыс. умерших, 1 млн 125 тыс. выздоровевших);

Франция (1 млн 84 тыс. заболевших,34,5 тыс. умерших, 113,6 тыс. выздоровевших);

Аргентина (1 млн 81 тыс. заболевших, 28,6 тыс. умерших, 881,1 тыс. выздоровевших);

Испания (1 млн 46 тыс. заболевших, 34,8 тыс. умерших, 150,4 тыс. выздоровевших). Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.