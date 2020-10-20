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ОБЩЕСТВО

Украина выделит 1,5 млрд грн для покупки экспресс-тестов на коронавирус – Степанов

Для совершенствования лабораторной диагностики Минздрав Украины потратит 2 млрд грн из коронавирусного фонда. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Степанов: Проходит заключительный этап испытаний отечественных тест-систем для исследования методом ИФА на антиген SARS-CoV-2
Степанов: Проходит заключительный этап испытаний отечественных тест-систем для исследования методом ИФА на антиген SARS-CoV-2
Фото: Максим Степанов / Facebook

Украина выделит 1,5 млрд грн для закупки экспресс-тестов на коронавирус SARS-CoV-2 на основе антигенов. Об этом 20 октября во время выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Дополнительно для усовершенствования лабораторной диагностики мы намерены потратить около 2 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19, из них 1,5 млрд – на закупку экспресс-тестов на антиген для проведения исследований без использования лабораторных условий из расчета 1 млн тестов в месяц", – отметил глава Минздрава.

По его словам, эти тесты будут проводить семейные врачи, мобильные бригады и больницы.

"Мы продолжаем техническое дооснащение лабораторий, которые находятся в сфере управления Минздрава, роботизированными автоматическими приборами, которые позволят привлекать минимальное количество специалистов", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что для тестирования на COVID-19 в Украине задействовано оборудование лабораторных центров СПИДа.

"Сейчас проходит заключительный этап испытаний отечественных тест-систем для исследования методом ИФА на антиген SARS-CoV-2", – сообщил министр.

О том, что в Украину завезут новые тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые показывают результат в течение 15–30 минут, 17 октября рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Достоверность таких тестов такая же, как и у тестирования методом ПЦР, уточнил он.

Тесты на антиген уже проводят в США. Стоимость одного составляет около $5. О том, что Украина ведет переговоры о получении таких тестов с Европейским региональным бюро ВОЗ, Ляшко рассказывал в начале сентября. Он говорил, что применять эти тесты в Украине начнут сразу после того, как ВОЗ обновит протокол и пропишет алгоритм их использования. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о внесении этих тестов в протокол тестирований 28 сентября.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.

Теги: Верховная Рада, Украина, Максим Степанов, больницы, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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