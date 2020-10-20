Степанов назвал регионы Украины, где возникли проблемы с тестированием на COVID-19

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, в ряде регионов людям долго приходится ждать результатов тестирования на коронавирусную инфекцию.

За сутки в Украине сделали 53 403 тестирований на COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В ряде регионов Украины есть проблемы с тестированиями на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 октября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, Минздрав будет максимально сокращать "количество дней, которые иногда ждут наши граждане результата тестирования".

"Особенно это будет касаться больших городов и регионов, где сейчас есть проблема с тестированием с точки зрения сроков осуществления этого процесса. Это прежде всего Донецкая область, Одесская область, Днепропетровская область, Харьковская область, город Киев. ...У нас есть регионы, где проблем с тестированием не существует", – сказал Степанов.

В числе таких регионов он, в частности, назвал Закарпатскую и Кировоградскую область. Там "на утро всегда нули", то есть все образцы обработаны.

Министр отметил, что за последние сутки в Украине было сделано 53 403 тестирований на коронавирус, из которых 31 543 – методом ПЦР.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.